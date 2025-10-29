前の話を読む。ミチオといる時間を増やしたい、という理由で仕事を辞めたことを聞かされたミチオ。明日以降、会社まで迎えに来ることを断るとサトコは怒り出す。ミチオがなだめると「家で待つなんて新婚みたい」と言い出し…。■サトコと結婚…？■無理！■はっきりしない男…■理解不能すぎる！サトコから「新婚みたい」と言われたことで、ミチオはサトコが自分との結婚を望んでいると悟ります。このまま流されれば本当に結婚して