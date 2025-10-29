USB型のカメラで女子児童の下着を盗撮したなどとして、名古屋市立小学校の元教師の男が10月29日、再逮捕されました。再逮捕されたのは、中川区の千音寺小学校の元教師・水井聖清容疑者(40)で、今年、愛知県内の施設で小型カメラを使って女子児童4人の下着を盗撮した疑いなどが持たれています。調べに対して水井容疑者は「スカートの中のパンツが撮りたかった」と容疑を認めています。警察によりますと、押収されたハ