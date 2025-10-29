PlayStation初となる3D対戦型格闘ゲームとして大ヒットした『闘神伝』『闘神伝2』『闘神伝3』の現行機種への移植リリースが決定した。2026年度〜2027年度の発売を目指し、移植開発が行われているという。PlayStation初となる3D対戦型格闘ゲーム！ 『闘神伝』シリーズ『闘神伝』は、1995年1月1日に、株式会社タカラトミー（当時：タカラ）から発売された3D対戦型格闘ゲーム。PlayStation向けの3D対戦型格闘ゲームとしては「鉄拳」シ