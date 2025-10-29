◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が日本シリーズ（Ｓ）開幕から４戦連続打点をマークした。８回１死一、二塁で３ボールから松本裕のフォークを捉えると、二遊間を破った。これでチームは１５イニングぶり得点となった。阪神選手の日本Ｓでの連続打点は１９８５年のバース（１〜３戦）、０３年の金本（３〜５戦）、同年の桧山（４〜６戦）、２３年の森下（３〜