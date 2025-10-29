SNS型投資詐欺やロマンス詐欺の被害が急増しています。金沢市で29日、石川県警と金融機関が被害防止に向けて対策を協議しました。 河合 紗花 記者：「こちらの会議室には警察や金融機関などが集まり、これから詐欺被害防止に向けた研修会が行われます」29日、石川県警本部で開かれたのは、県内で急増する詐欺被害の防止に向けた対策研修会です。 石川県警・田中 靖之 本部長：「詐欺被害の状況は、極めて憂慮すべき状況とい