いわゆる「一票の格差」を是正しないまま行われた7月の参議院選挙は憲法違反だとして、北陸3県の有権者が選挙の無効を求めた裁判で名古屋高裁は、「違憲状態である」との判断を示しました。 有権者の多い選挙区と少ない選挙区で、1票の価値に差が出るいわゆる「一票の格差」。ことし7月の参議院選挙では1票の格差が最大で3.13倍となり、全国14の高等裁判所や高裁支部で選挙の無効を求め、訴訟が起こされています。 こうした