実の娘に性的暴行を加えた罪で懲役8年の判決 54歳の父親が控訴
2025年10月29日 20時45分
ざっくり言うと
実の娘に性的暴行を加えた罪に問われた富山県黒部市の54歳の父親
富山地裁から懲役8年の判決を言い渡されており、29日に控訴したと分かった
娘は「裁判所の判決ですら、父の心には届きませんでした」とコメントした