スポニチスポニチアネックス

高橋愛“新ヘア”お披露目にファンも先輩も絶賛！　自撮りショットに写るキーホルダーの人物は…？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 元モーニング娘
  • の高橋愛が29日、Instagramで新ヘアを披露した
  • 金髪のハイトーンカラーからの変身ぶりに反響が寄せられている
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得