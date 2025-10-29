秋田朝日放送 千秋公園に規制線がはられ立ち入りが禁止されて29日で４日目です。クマの目撃情報は相次いで寄せられていますが、市が行ったドローンを使っての確認作業ではその姿は捉えられていません。 警戒が続く中、秋田市の中心部千秋公園付近に現れたクマはまだ捕獲されていません。公園への立ち入り規制後も、図書館やお堀の遊歩道など、規制線の外側にある公園の目の前にある施設で目撃が相次いでいます。29日