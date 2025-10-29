秋田朝日放送 27日に秋田市雄和で発見された遺体は、近くに住む８１歳の女性と確認されました。クマに襲われて亡くなった可能性が高いとみられます。 警察や消防によりますと、27日秋田市雄和萱ヶ沢で近くに住む人が、側溝にうつ伏せの状態で倒れている女性の遺体を発見しました。遺体は損傷が激しく身元が分かっていませんでしたが、身体的な特徴から近くに住む池田静子さん（８１）と判明しました。司法解剖の結果、池田