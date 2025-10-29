秋田朝日放送 秋田市河辺で商店の出入り口のガラスを割りクマが侵入する被害がありました。 28日午後５時過ぎ、秋田市河辺和田の国道１３号線沿いにある商店のガラス戸を割り、体長およそ１．５メートルのクマ１頭が侵入しました。店では食品や日用品を販売していて、クマが入ってきたとき店内には店を経営する８０代の夫婦と５０代の息子がいました。店の人によりますと、８０代の夫婦が国道１３号を秋田市街地方面