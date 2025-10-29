“21:9の横長で、湾曲している34インチの大型モニター”と聞いて思い浮かべるのは「PCゲームが捗りそう」だったり「在宅勤務時の作業に良さそう」あたりかもしれません。たしかにそのとおり。大きな画面はなんやかんやで便利です。LGの新作「34U650A-B」（予想実勢価格：8万3800円）は、21:9の横長モニター。解像度3440×1440で、さらに画面は曲面になっています。外付けモニターというと在宅作業時やPCゲーム時の強い味方なわけで