King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務める新番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（テレビ東京系）が、10月9日深夜よりスタートした。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を探求していく同番組の初回ゲストとして登場したのが、永瀬が公私共に慕うKis-My-Ft2の玉森裕太。そこで本記事では、2人の関係がどのように育まれてきたのか、過去の発言やエピソードなどから紐解いてみたい。【関連】キン