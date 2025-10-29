『豊臣の兄弟秀吉にとって秀長とは何か』が2025年10月28日に河出書房新社より発売される。 【画像】豊臣の兄弟という関係に焦点を当てた、東京大学史料編纂所教授・本郷和人の最新刊 『豊臣の兄弟秀吉にとって秀長とは何か』は東京大学史料編纂所教授・本郷和人の最新刊。天下を獲った兄弟の実像、豊臣政権の本質を徹底解説。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉と、その陰で兄を支え続けた弟・豊臣秀長という“兄弟”の関係に