29日午前、北陸電力が白山市にある水力発電所の工事を行っていたところ、クレーン車が崖下に転落し、運転していた24歳の男性が心肺停止となっています。29日午前11時10分ごろ、白山市白峰の林道で作業員の男性から「クレーン車が崖から10メートルから15メートルほど落ちた」と消防に通報がありました。この事故で、クレーン車を運転していた加賀市の24歳の男性作業員が県の消防防災ヘリで病院に運ばれましたが、消防によりますと、