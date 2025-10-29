サッカーにおいて、ゴールキーパーは最も難しいポジションと言える。唯一、手を使うことを許される。その“特権”と引き替えに、厳しい目を向けられる。わずかな失敗も許されない。「精神的に追い込まれるポジションだから、ぶっ飛んでいるところがないと、やっていけない」それはサッカー現場で語られる真理である。繰り返すが、GKは特別なポジションである。たとえGK同士でも独特の関係性があって、一筋縄にはいかな