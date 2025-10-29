カシオ計算機は10月29日、「統合報告書2025」を発行し、同社のコーポレートサイトで公開した。同社のサステナビリティ経営方針や長期的な成長戦略をまとめた内容となっている。統合報告書2025○2024年制定のパーパスを軸に経営方針などをまとめた同社は、昨年制定したパーパス「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」を基点に、中長期的な企業価値向上および持続的成長の実現を目指している。この報告書では