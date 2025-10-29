◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク―阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）の采配がピシャリとはまった。2―0の6回2死二塁の場面。5回まで無失点と好投の先発・大津の打席で、「代打・近藤」を告げた。左脇腹痛の影響で、DH制のない甲子園はベンチスタート。その近藤をこの場面で起用すると、桐敷の2球目を右前に3点目のタイムリーを放った。誰もが期待する通りの結果を出した天才打