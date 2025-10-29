高市早苗首相が「労働時間規制の緩和検討」を指示したことを受け、上野賢一郎厚生労働相は29日、官邸で首相と面会し、労働問題を巡る状況や各方面からの意見などについて説明した。上野氏が面会後、記者団に明らかにした。上野氏は「首相からは引き続きよく検討してほしいと指示があった」と話した。緩和検討の指示を巡っては、連合の芳野友子会長が「看過できない」と述べるなど反発や懸念の声が出ている。上野氏は「いろんな