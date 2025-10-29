小泉防衛相と来日したアメリカのヘグセス国防長官が会談し、日米の抑止力・対処力を強化することなどを確認しました。小泉防衛相とヘグセス長官は、防衛省で並んで栄誉礼を受け、その後、会談に臨みました。約1時間の会談では、日米の指揮・統制の枠組みの向上や南西地域での共同訓練の拡充、空対空ミサイル「AMRAAM」などの共同生産の推進で一致するなど、抑止力・対処力の一層の強化を確認しました。小泉防衛相：世界で最も偉大