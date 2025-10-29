「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）五回１死一、二塁、阪神先発・高橋の左腕にソフトバンク・周東の打球が利き腕の左肘付近を直撃し、緊急降板するアクシデントがあった。阪神は１死満塁のピンチで２番手に畠を起用した。畠は柳町の左犠飛で０−２とされ、なおも山川への四球で２死満塁のピンチを背負った。ここで栗原をカウント１−２と追い込むと、最後は１４４キロの渾身（こん