この作品は、作者・ぽん子さんのブログにて掲載中の助産師と夫が不倫をし、夫婦関係が破綻し再生するまでを書いた作品です。妊婦健診や出産時、そして産後など妊産婦は助産師さんにいろいろなサポートをしてもらう場面がたくさんありますよね。フィジカルな面だけでなく、メンタルも優しくサポートしてくれる助産師さんもいて、妊産婦にとって助産師さんは大変心強い人たちです。しかし世の中には職業や立場に関係なく