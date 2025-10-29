強火の“鉃道オタク”で知られるお笑いコンビ「中川家」の礼二が、家族でのほっこり“オタ活”ショットを公開した。礼二は２９日、自身のインスタグラムを更新。「家族で新横浜駅体験ツアーに参加しました！新幹線と一緒に記念撮影をパシャリ」と記し、新幹線の前での家族ショットを投稿。「緊張しながらの駅アナウンス体験“Ｎ７００Ｓ”と“９２３形ドクターイエロー”をテーマに装飾されたお部屋に泊まり、息子