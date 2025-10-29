【新華社合肥10月29日】中国安徽省合肥市蜀山区はここ数日、好天に恵まれ、農家の人々が稲刈りに励んでいる。黄金色の稲穂が風に揺れる広大な田んぼを、コンバインが何度も行き来し、活気に満ちた光景が広がっている。（記者/呉万蓉）