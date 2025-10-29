２９日午後、沼田市の住宅の玄関先で、この家に住む男性（６９）がクマに襲われ軽いけがをしました。 クマに襲われたのは沼田市中発知町の男性（６９）です。警察によりますと、２９日午後５時ごろ、自宅にいた男性が玄関を開けたところ、体長１メートルほどのクマと鉢合わせになり尻をかまれるなど軽いけがをしたということです。 警察によりますと、先月から今月にかけて県内で人がクマに襲われる被害はこれで５件目です