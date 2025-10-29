去年、群馬や福島など４つの県の山あいにある住宅に押し入り、現金を奪ったなどとして強盗致傷などの罪に問われたベトナム国籍の元技能実習生の２人の被告に対し、福島地方裁判所は２９日、懲役１３年の判決を言い渡しました。 強盗致傷などの罪に問われたのは、いずれもベトナム国籍で藤岡市の無職、ホアン・フー・ホア被告（２７）と住所不定、無職のマイ・バン・シー被告（２４）です。 ２人は去年４月から５月の