小泉防衛相は２９日、米国のヘグセス国防長官と東京・市ヶ谷の防衛省で約１時間、会談し、防衛費増額を含む防衛力の強化を進める決意を伝えた。ヘグセス氏は日本の取り組みへの支持を表明し、増額の水準について要求はしなかった。両氏は対中国を念頭に、同盟の抑止力と対処力を向上させることで一致した。日米防衛相会談は、小泉氏の就任後初めて。小泉氏は会談後の共同記者会見で「主体的に防衛力の強化、防衛費の増額に取り