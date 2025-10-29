２９日午後、前橋市の自動車販売店に乗用車が突っ込み、複数の展示車両に衝突しました。この事故で車に乗っていた３０代の男女２人がけがをしました。 ２９日午後１時半ごろ前橋市西片貝町にある自動車販売店、群馬日産前橋東部バイパス店に乗用車が突っ込みました。警察によりますと乗用車は片側２車線の国道から店舗手前の柵に衝突し、その弾みで展示車両の上を飛び越えたということです。 この事故で乗用車に乗っていた３０代