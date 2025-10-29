デジタルクリエイティブ分野の人材育成に力を入れている山本知事が県立中央中等教育学校を訪れ、特別公演を行いました。 知事による特別公演は幅広い年代の若者にデジタルクリエイティブ分野に関心をもってもらおうと、県立中央中等教育学校で開かれ、全校生徒約７２０人が参加しました。山本知事は「未来を作るのは君たちだ！～デジタル×クリエイティブで広がる無限の可能性～」をテーマに講演しました。 知