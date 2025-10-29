女子サッカーなでしこリーグ２部のバニーズ群馬ＦＣホワイトスターが、シーズン報告会を開き、スポンサー企業などに来シーズンの飛躍を誓いました。 前橋商工会議所で開かれたシーズン報告会にはスポンサー企業の関係者や選手の家族など約１６０人が出席しました。２部に降格しての今シーズンは開幕１４試合で負けなしと序盤から順調に勝ち点を積み重ねましたが、昇