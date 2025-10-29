◆第32回全九州大学野球選手権決勝日本文理大4―0北九大（29日、福岡・みずほペイペイドーム）北九大は相手先発の永谷魁人（4年・城北）を攻略できなかった。◆神宮への切符は1枚！今大会の勝ち上がり表はこちらから◆4点を追う8回、無死一、二塁の好機を得たが後続が3者連続で凡退。山本監督は「完敗だった」と認めた。秋のリーグ戦は優勝目前で優勝決定戦も含めて3連敗を喫して2位に終わり、神宮行きを懸けた今大