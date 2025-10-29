伊東市議会の代表者会議が10月29日に開かれ、31日に田久保市長に対する不信任決議案を再び提出することが決まりました。 【写真を見る】田久保市長の不信任決議案提出決定 10月31日の失職が決定的に=静岡県・伊東市 田久保市長は31日失職することが決定的な状況です。 ＜伊東市 田久保真紀市長＞ 記者「きょうにも議会の方で2度目の不信任決議案の提出がきまりそうですが？」A田久保市長「はい」 記者「粛々と受け止めるとい