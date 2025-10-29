全国各地の創作こけし作家の個性あふれる作品約１３０点を紹介する展示会が渋川市で始まりました。 「全国創作こけし美術展」は渋川市と市の教育委員会が１９９４年から毎年開いているものです。今年は全国各地のこけし作家４４人の作品約１３０点が展示されています。形が特徴的なものや漆ともみ殻といった新しい素材を使った作品など独創的なこけしが並びます。 現代の名工に選ばれた青木蓼華さんの作品「クジャク」は一枚のケ