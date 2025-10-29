アパグループが広島駅周辺で再来年に開業する２つのホテルの起工式を行いました。 新たに開業するのはアパホテル広島駅前と広島駅前通です。 アパグループは現在広島駅周辺で３つのホテルを運営しています。 ２９日に起工式が行われた２つのホテルと、現在建設中のアパホテル＆リゾート広島駅前タワーが完成すると、総客室数は２４３０室となり県内でトップとなります。 アパグループによります