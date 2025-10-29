JR東海は10月29日、リニア中央新幹線の品川ー名古屋間の全体の工事費が、これまでの計画から約4兆円増加し、11兆円ほどになるとの見通しを明らかにしました。 【写真を見る】「工事費が11兆円となったことについては、重く受け止めている」工事費従来より4兆円増加 JR東海社長重く受け止め JR東海の丹羽社長は「重く受け止めている」と話しました。 ＜JR東海 丹羽俊介社長＞ 「今回、品川ー名古屋間の総工事費が11