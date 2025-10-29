奄美大島の南、瀬戸内町の加計呂麻島で、がありました。 加計呂麻島の諸鈍集落に伝わる諸鈍シバヤは、源平の戦いに敗れた平資盛の一族が島に流れつき、住民と交流する中で伝えた芸能が起源とされています。 「カビディラ」という紙でできた面をつけた男性たちが演じるのが特徴で、手踊りや躍動感あふれる棒踊りなど11の演目が披露されました。 800年以上続くとされる諸鈍シバヤは、国の重要無形民俗文化財に指定されています。