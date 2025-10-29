29日未明、静岡市清水区で運送会社に駐車していたトラック17台などを焼く火事がありました。 火は約4時間後に消し止められました。 【写真を見る】「低いボンっていう音がした」静岡市清水区でトラック17台焼く火事 放火の疑いも含め捜査=静岡市 暗闇の中に立ち上る炎。 風で炎が流されてるのも確認できます。 29日午前3時すぎ、静岡市清水区横砂で「炎、煙が見える」と近隣住民から消防に通報がありました。 運送会社の