２９日午前８時半ごろ、広島市安佐南区沼田町阿戸で「わなにクマがかかっている」と警察に通報がありました。 第一発見者の男性は朝、ネコにエサやりをしていると異変に気付いたといいます。 第一発見者の男性「音がしていた。カタカタ、何の音だろうと山に上がってきたら（わなの）シャッターが落ちていた。牙をむいて檻にかみついてきた」 安佐南区によりますと、捕獲されたのは体長１５０ｃｍ、６４ｋｇの大人のツキノ