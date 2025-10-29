8月の豪雨や台風でも県内で大量に出た「災害ごみ」の迅速な処理をめざして、国と県、市町村の担当者らが初めて図上訓練を行いました。与えられたトラブルや課題に連携しながら取り組みました。 29日に初めて行われた図上訓練には、環境省や県、市町村の廃棄物担当の職員らが参加しました。 水害などの災害時には大量の廃棄物が発生しやすく、迅速な処理が課題になります。今年8月の豪雨や台風でも大量の災害ごみが出ました。 訓