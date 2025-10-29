ことし8月の豪雨の影響などで運転見合わせが続くJR肥薩線について、鹿児島など3県の16市町村が、JR九州や知事に早期復旧を要望しました。 JR肥薩線は8月の豪雨の影響で一部で被害を受けました。現在も吉松駅と隼人駅の間で運転見合わせとなっているほか、吉松駅と八代駅の間では2020年の熊本豪雨以降、運転見合わせが続いています。 沿線の鹿児島・熊本・宮崎3県のあわせて16の市町村からなる協議会は、吉松駅と隼人駅間の早期復