ホンダがメキシコでの自動車生産を停止していたことがわかりました。中国資本の半導体企業をめぐるオランダと中国の対立が影響しているとみられます。ホンダによりますと、生産を停止したのは、メキシコ中部にある「セラヤ工場」です。現地時間の28日から生産を止めていて、再開のめどが立っていないということです。中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」をめぐるオランダと中国の対立により、半導体の供給が滞っていることが