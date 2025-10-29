“AI議事録”サービスを手がける「オルツ」の粉飾決算事件をめぐり、東京地検特捜部は会社と元社長ら4人を起訴しました。金融商品取引法違反の罪で起訴されたのは、AIを使った議事録作成サービス「AI GIJIROKU」を手がける「オルツ」と、その元社長・米倉千貴被告（48）や前社長・日置友輔被告（34）ら4人です。米倉被告らは「オルツ」の売上を水増しして有価証券報告書などに虚偽の記載をした罪に問われています。特捜部によ