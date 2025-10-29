100年以上途絶えていたです。記念の展示会が29日から鹿児島市で始まりました。 島津斉彬が好んだ「紫」を使った大きな鉢に。2色を重ねた二色衣のグラス。 山形屋で始まった記念展では、およそ400点が展示・販売されています。 薩摩切子は、「ぼかし」とよばれるグラデーションや繊細なカット、色彩の美しさが特徴で、江戸末期に島津斉彬の集成館事業で誕生したガラス工芸品です。 斉彬の死などにより100年あまり途絶えま