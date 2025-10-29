国内女子ゴルフツアー「樋口久子・三菱電機レディス」（３１日開幕、埼玉・武蔵丘ＧＣ）の前夜祭が２９日、埼玉県内のホテルで行われ、ホステスプロの稲垣那奈子（２５）と吉沢柚月（２１＝ともに三菱電機）が報道陣の撮影に応じた。金色の柄が入った黒のシースルーワンピースを身にまとった稲垣は「この日のために（ワンピースを）選びました」と笑顔を見せた。吉沢も自前のピスタチオカラーのワンピースを披露し「華やかなド