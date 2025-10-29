【その他の画像・動画等を元記事で観る】ReoNaの約2年ぶり通算3枚目のニューアルバム『HEART』のリリースを記念した集中連載企画「リスアニ！’s Heart」。これまでReoNa本人のインタビューを含め、彼女のクリエイティブをともに作り上げているクリエイター陣の言葉で『HEART』の真髄を紐解いてきた。ハヤシケイ（LIVE LAB.）×Ryo’LEFTY’Miyata×傘村トータ（LIVE LAB.）による濃厚な座談会を届けた第4回に続く連載第5回。『HEA