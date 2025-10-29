【その他の画像・動画等を元記事で観る】2023年春、活動休止を宣言していたCHiCO with HoneyWorksが、CHiCOのソロアーティスト活動を経て約2年半ぶりに再始動！現在放送中のTVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ「くすぐったい。」と、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ「戦場の華」が、10月29日に同時リリースされる。ファン待望の再始動に向けたCHiCOの想いと、2枚のシングルの制作エピ