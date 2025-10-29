【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティストユニット「DIALOGUE＋(ダイアローグ)」の主催2マンライブ「DIALOGUE＋WITH」の第6弾・第7弾が開催されることが決定した。第6弾は2026年1月18日に恵比寿LIQUID ROOMにて開催。対バン相手は記念すべき第1弾にも出演した声優・アーティストの夏川椎菜が再登場。前回もアツいライブを繰り広げた両者だが、今回は生バンドでの対バンとのことでより一層の盛り上がりを見せること