AKB48・伊藤百花1stフォトブック『百花ずかん。』（光文社）が12月11日に発売される。 【写真】伊藤百花がプールにジャンプ表紙を見る AKB48の19期研究生として活動してきた伊藤百花の1stフォトブックのタイトルが『百花ずかん。』に決定。タイトルとともに本書の表紙画像も発表された。 表紙に採用されたのは、鎌倉のスタジオのプールに洋服のまま飛び込んだ後のショット。「実は泳げない」という伊藤が、