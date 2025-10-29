先輩に頼まれた？信じていいのでしょうかー…？ちなみにこの夫婦、結婚してから一度も喧嘩したことがなく、これがはじめての揉めごとだったようです。夫は「神旦那」とか言われていますが、完ぺきすぎて逆に怖いような気もします…。【まんが】知りたくなかった夫の嘘？(ウーマンエキサイト編集部)