◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神・近本光司外野手が日本シリーズ（Ｓ）での連続試合安打を伸ばした。５回２死で大津から中前安打。これで２３年のオリックスとの頂上決戦の第３戦から９戦連続ヒットとなった。リードオフマンは及第点の結果を残しているものの、チームはこの日も５回までゼロ行進。前日（２８日）の初回の１得点を最後に、１３イニング無得点となっている。